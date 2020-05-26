348 إصابة جديدة بكورونا في سلطنة عمان.. وشفاء 134

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - صحة الخليج 365 الثلاثاء 2020/5/26 02:08 م بتوقيت أبوظبي الثلاثاء 2020/5/26 02:08 م بتوقيت أبوظبي

أعلنت وزارة الصحة العمانية تسجيل 348 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد ١٩)، منها 171 حالة لعمانيين، و177 حالة لغير عمانيين. وبذلك يصبح العدد الكلي للحالات المسجلة في السلطنة 8118 حالة، وعدد الوفيات 37، فيما وصل عدد الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 2067 بعد تسجيل تعافي 134 حالة جديدة.

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