عدوى الخميرة قبل الدورة الشهرية.. ما أسبابها؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تتسبب الدورة الشهرية لكثير من السيدات في شعورهن بقدر كبير من الانزعاج، حيث تصيبهن بتقلصات، تقلبات مزاجية، انتفاخات وغيرها من أعراض الدورة الشهرية الأخرى. لكنها قد تصير أكثر إزعاجًا حين تسفر عن عدوى خميرة مهبلية فوق هذا كله.

ويحتمل أن تحدث عدوى الخميرة المهبلية، وهي حالة تسمى أيضًا (داء المبيضات المهبلي)، قبل أسبوع من بدء الدورة. وتلك العدوى عبارة عن عدوى فطرية يمكن أن تسبب تهيجًا في المهبل وحوله. ويمكن أن تؤدي أيضًا لحدوث ألم أثناء العلاقة الحميمة وأثناء التبول، وقد تتسبب في حدوث إزعاج إضافي عند حدوثها قبل الدورة بوقت قصير.

ما الذي يسبب عدوى الخميرة المهبلية قبل الدورة الشهرية؟

يحتوي المهبل الصحي على مزيج متوازن من الخميرة والبكتيريا. ويمكن لنفس التغيرات الهرمونية التي تحفز الحيض أن تؤدي أيضًا إلى حدوث خلل في الخمائر والبكتيريا التي تعيش بشكل طبيعي في المهبل.

ويمكن أن يؤدي فرط نمو نوع من الفطريات يسمى المبيضات إلى عدوى الخميرة. وهناك العديد من سلالات المبيضات التي يمكن أن تسبب عدوى الخميرة، وتسمى سلالة المصدر الأكثر شيوعًا المبيضات البيضاء.

وتشمل الأسباب الأخرى لفرط نمو المبيضات:

ضعف جهاز المناعة

مرض السكري الذي لا يتم التحكم فيه جيدًا

تناول حبوب منع الحمل التي تزيد من مستويات هرمون الاستروجين في الجسم

استخدام المضادات الحيوية

الحمل

ما هي أعراض عدوى الخميرة؟

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حدوث حرقان أو لسعة أثناء التبول أو عند العلاقة الحميمة

حدوث حكة وتهيج في المهبل والفرج

حدوث طفح جلدي على المهبل وداخله

حدوث ألم ووجع بالمهبل

تورم الفرج

نزول إفرازات مهبلية سميكة بيضاء اللون تشبه الجبن وبدون رائحة أو مائية للغاية

ما هي الحالات التي تتفاقم فيها عدوى الخميرة؟

مرض السكري الذي لا يتم التحكم فيه جيدا

الإصابة بعدوى الخميرة أكثر من 4 مرات كل عام

ضعف جهاز المناعة

ظهور أعراض حادة تسبب تورما شديدا، حكة واحمرارا، ينتج عنها تشققات، دموع وقروح

ظهور عدوى خميرة ناتجة عن نوع غير عادي من الفطريات

متى تستدعي زيارة الطبيب؟

عدم تحسن الأعراض بعد العلاج بأنواع اللبوس أو الكريمات المهبلية المضادة للفطريات التي تصرف دون وصفة طبية

حدوث حكة شديدة، تورم أو احمرار

الشعور بألم

عدم التأكد من حقيقة الإصابة بعدوى الخميرة أم لا

كيف يمكن معالجة عدوى الخميرة؟

هناك بعض أنواع الأدوية المضادة للفطريات، الكريمات، اللبوس، المراهم أو الأقراص التي تصرف دون وصفة طبية وتتسم بفعاليتها في الحد من تلك العدوى. وهناك كذلك علاجات منزلية منها الزبادي اليوناني العادي، مكملات بروبيوتيك، زيت جوز الهند وزيت شجر الشاي.