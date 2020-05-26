شكرا لقرائتكم كورونا والأسطح مجدداً.. مفاجأة عن انتقال الفيروس! ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - على الرغم من أن الدراسات كانت دأبت خلال الفترة الماضية على تأكيد أن فيروس كورونا المستجد يمكن أن يبقى على بعض أسطح المواد لفترات تتراوح بين ساعات وبضعة أيام، خلص العلماء إلى نتيجة مفادها أن انتقال العدوى عبر تلك الأسطح أمر ليس سهلاً.

فقد أشار بحث سابق نشر يوم 17 مارس/آذار الماضي في مجلة "نيو إنغلاند جورنال أوف ميديسن"، إلى أن الفيروس يمكن أن يبقى عالقاً في الهواء لمدة تصل إلى 3 ساعات، وعلى الأسطح والمواد المصنوعة من النحاس لمدة تصل إلى 4 ساعات، وعلى الورق المقوى لمدة 24 ساعة، وعلى البلاستيك والفولاذ المقاوم للصدأ حتى 72 ساعة، لكن وفقاً لصيغة محدثة على موقع مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة، فإن الفيروس التاجي "لا ينتشر بسهولة" من لمس الأسطح أو الأشياء.

طرق أخرى للعدوى

بدورها، أفادت المتحدثة باسم المؤسسة الصحية الأميركية، كريستين نوردلوند، لشبكة "إن بي سي نيوز" الإخبارية، بأن التغيير في التوصيف الجديد لانتشار الفيروس كان يهدف إلى توضيح أن هناك طرقاً أخرى للعدوى بخلاف التعامل المباشر مع شخص مريض أو يحمل الفيروس، إلا أنه من غير الواضح حتى الآن إلى متى يمكن أن يستقر الوباء على الأسطح، فضلاً عن قدرته على نقل العدوى بهذه الطريقة.

وبينما تقول مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها، إن الفيروس التاجي ينتشر "بسهولة" بين الناس، تقول أيضا إن كورونا "لا ينتشر بسهولة عن طريق الأسطح الملوثة به".

ومع ذلك، لا تزال هناك إمكانية لأن ينتشر المرض عن طريق لمس الأسطح أو الأشياء ثم لمس الفم أو الأنف أو العينين، كما ينتقل بين الحيوانات والأشخاص، لكن تبقى الطريقة الأكثر انتشارا لنقل العدوى التعامل مع الأشخاص المصابين، حسبما ورد في موقع "لايف ساينس" العلمي.

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قلق مع فتح البلدان

من جهة أخرى، يشعر الأميركيون بالقلق من نوع الاحتياطيات التي يجب عليهم اتخاذها، مع بدء بعض الولايات فتح اقتصاداتها مجدداً، فعلى سبيل المثال هناك تخوف من التعامل بالنقود الورقية، وتحولت العديد من الشركات بالفعل إلى الدفع الإلكتروني حصراً.

وبحسب مراكز مكافحة الأمراض والسيطرة عليها، فإن أفضل طريقة للوقاية من عدوى كورونا هي الحفاظ على التباعد الاجتماعي بمترين على الأقل، وغسل اليدين بالماء والصابون بشكل مستمر، وتنظيف وتطهير الأسطح التي يتم لمسها مرارا في المنزل والعمل.

عميليات التعقيم في دبي - فرانس برس

كما نشر المركز عبر موقعه مجموعة من الإرشادات بشأن كيفية تطهير الأسطح، مشيراً إلى أن "تنظيفها بشكل جيد ثم بالتطهير أفضل إجراء للوقاية من كوفيد 19، وأمراض الجهاز التنفسي الفيروسية".

يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية كانت نبهت في وقت مضى، إلى ضرورة اتباع ممارسات النظافة الشخصية الجيدة عند الذهاب للشراء من البقالة في عيد الفطر. وكررت إرشاداتها السابقة لجهة ضرورة الحفاظ على مسافة متر واحد على الأقل بين المشترين، تجنباً للإصابة بفيروس كورونا المستجد.