شكرا لقرائتكم خبر عن هل يأكل النباتيون البيض؟..اعرف الإجابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

هناك بعض الأشخاص الذين لا يفضلون تناول أي نوع من المنتجات الحيوانية وهو ما يطلق عليهم مصطلح نباتيون ، ويتجنب جميع النباتيين اللحوم تقريبًا لكن هل يتناول هؤلاء الأشخاص البيض هو سؤال يجاوب عنه التقرير التالى وفقا لموقع healthline الطبي.

غالبًا ما يُعرف النظام الغذائي النباتي بأنه تجنب لحم الحيوانات لذلك يأكل العديد من النباتيين البيض حتى إذا استبعدوا لحوم البقر والدواجن والأسماك في وجباتهم الغذائية ، ومع ذلك لا يعتبر بعض الناس البيض طعامًا صديقًا للنباتيين.

وقد يختار بعض النباتيين تضمين البيض في نظامهم الغذائي كمصدر للعناصر الغذائية الأساسية أو ببساطة لإضافة المزيد من التنوع إلى خياراتهم من الأطعمة الغنية بالبروتين ، خاصة إذا تجنبوا اللحوم والأسماك، فالبيضة الواحدة تحتوى على أكثر من 6 جرامات من البروتين عالي الجودة ، بالإضافة إلى العديد من الفيتامينات والمعادن ويظل صفار البيض واحدًا من أفضل مصادر الكولين ، وهو عنصر غذائي أساسي مطلوب لوظيفة الجسم الطبيعية وصحته

ما أنواع النباتيين الذين يأكلون البيض؟

لا يزال النباتيون الذين يأكلون البيض يعتبرون نباتيين ولكن لديهم اسم مختلف وهم:

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نباتي لاكتو: يتجنب البيض واللحوم والأسماك ولكنه يشمل منتجات الألبان.

نباتي بيضوي: يتجنب اللحوم والأسماك ومنتجات الألبان ولكنه يتضمن البيض.

نباتي :Lacto-ovo يتجنب اللحوم والأسماك ولكنه يحتوي على البيض ومنتجات الألبان.

نباتي: يتجنب جميع المنتجات الحيوانية المشتقة من الحيوانات ، بما في ذلك اللحوم والأسماك والبيض ومنتجات الألبان ، وغالبًا ما تكون العناصر الأخرى ، مثل العسل