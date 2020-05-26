اليابان تؤجل الموافقة على عقار "أفيجان" لعلاج كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أرجأت اليابان ،الثلاثاء، الموافقة على استخدام عقار "أفيجان" المضاد لعلاج فيروس كورونا، طبقا لوكالة الأنباء اليابانية (كيودو).
وأوضحت الوكالة أن سبب الإرجاء يعود إلى أن التجارب السريرية لم تثبت فعالية كافية لذلك العقار.
وكانت الحكومة اليابانية تعتزم الموافقة على استخدام ذلك العقار في مايو/ أيار الجاري. وستتواصل التجارب السريرية على العقار في شهر يونيو/حزيران المقبل في عدة منشآت طبية.
كانت اليابان قد أعلنت في فبراير/ شباط الماضي أنها تدرس استخدام ذلك العقار المضاد لعلاج المرضى المصابين بكورونا إذا ثبت أنه فعال.
وحتى مساء الاثنين، سجلت اليابان 16581 إصابة بفيروس كورونا و830 وفاة، حسب موقع وورلد ميترز.
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