إصابات ووفيات جديدة بكورونا في عدد من الدول.. تعرف عليها

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سجلت عدد من الدول حالات إصابات ووفيات جديدة بفيروس كورونا،الثلاثاء، وسط محاولات لتخفيف القيود والإجراءات مواجهة هذه الجائحة.



وأعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية أن الولايات المتحدة سجلت 532 حالة وفاة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة ليتجاوز 98 ألفًا، فيما بلغت الإصابات 1657441 حالة.

وفي الصين، سجلت السلطات 7 إصابات جديدة بالفيروس خلال 24 الساعة الماضية، جميعها لعائدين من الخارج.

ولا يزال 81 مريضا في المستشفيات إلى جانب 408 أشخاص في العزل تحت الملاحظة إما للاشتباه في إصابتهم بالفيروس أو إصابتهم به بالفعل دون ظهور أعراض عليهم.

يشار إلى أن الصين سجلت بشكل إجمالي 4634 وفاة بمرض كوفيد 19 من بين 82 ألفا و992 حالة إصابة سجلتها البلاد.

وسجلت المكسيك 2485 حالة إصابة جديدة بكورونا و239 وفاة ليصل العدد الإجمالي للإصابات والوفيات في البلاد إلى 71105 حالات و7633 وفاة.

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وفي ألمانيا، أعلنت السلطات تسجيل 45 حالة وفاة و432 إصابة جديدة بالفيروس.

وسجلت كوريا الجنوبية 19 إصابة جديدة بكورونا المستجد، حسبما أفادت السلطات الصحية الثلاثاء.

كما أعلنت البرازيل تسجيل 807 حالة وفاة و11687 إصابة جديدة بكورونا.

أودى فيروس كورونا المستجدّ بما لا يقل عن 344 ألفا و107 أشخاص حول العالم منذ ظهوره في الصين في كانون الأوّل/ديسمبر، وفق تعداد أجرته وكالة فرانس برس، حتى السابعة من مساء الإثنين (بتوقيت جرينتش).

وسُجّلت رسميّاً أكثر من 5 ملايين و453 ألفا و650 إصابة في 196 بلداً ومنطقة منذ بدء تفشي الوباء بينهم ما لا يقل عن مليوني و133 ألفا و900 تماثلوا للشفاء.

ولا تعكس الأعداد إلّا جزءاً من العدد الحقيقي للإصابات، إذ إنّ دولاً عدّة لا تجري فحوصا لكشف الإصابة إلا لمن يستدعي دخوله المستشفى.