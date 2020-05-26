6 أندية عربية تنافس على لقب "الجماهير الأفضل"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ستكون 6 أندية عربية على موعد مع منافسة قوية مع أعتى الأندية العالمية خلال الفترة المقبلة، ليس على المستوى الفني، ولكن على المستوى الجماهيري.

صحيفة "ماركا" الإسبانية، أصدرت استفتاءً جديدا، للحصول على رأي الجماهير حول النادي الأفضل في العالم من حيث روابط المشجعين، استمرار لسلسلة الاستفتاءات التي قامت بها على مدار الفترة الماضية.

أندية عالمية

الصحيفة الإسبانية اختارت 40 ناديا حول العالم، للاستفتاء فيما بينهم حول النادي الأفضل من حيث الجماهير التابعة له.

وضمت القائمة العديد من أقوى الأندية على المستوى الأوروبي، على رأسها ريال مدريد وبرشلونة وأتلتيكو مدريد من إسبانيا، وليفربول الإنجليزي، وبروسيا دورتموند الألماني، بالإضافة إلى ميلان الإيطالي.

كما شهدت القائمة وجود عدد من الأندية الكبرى في أمريكا الجنوبية، مثل فلامنجو وبالميراس وكورينثيانز من البرازيل وبوكا جونيورز وريفر بليت من الأرجنتين، بالإضافة إلى بينارول الأوروجواياني.

6 أندية عربية

في المقابل، ضمت القائمة الأربعينية 6 أندية عربية، هي الأهلي والزمالك من مصر، والرجاء والوداد من المغرب، والترجي التونسي، بالإضافة إلى الزوراء العراقي.





ومثلت أندية مصر والمغرب وتونس قارة أفريقيا في الاستفتاء، بالإضافة إلى مازيمبي الكونغولي، فيما كان الزوراء أحد ممثلين لقارة آسيا في المسابقة.

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ومن المقرر أن يتم الإعلان عن الفائز بالاستفتاء خلال الفترة المقبلة، بعد الانتهاء من عملية التصويت الجماهيري التي تتم في الوقت الحالي.

منافسة عربية جديدة

الاستفتاء سيمثل فرصة لظهور منافسة عربية جديدة على صفحات أحد أعرق الصحف الإسبانية على المستوى الرياضي.

الصحيفة كانت قد أعدت من قبل استفتاء حول أفضل شعار في العالم، وشهد منافسة شديدة بين الأهلي والرجاء حتى بعد انتهاء من إعلان الفائز.

صحيفة "ماركا" أعلنت، عبر حسابها الرسمي باللغة الإسبانية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مطلع الشهر الحالي، فوز الأهلي بالاستفتاء بواقع 3 ملايين صوت، مقابل 2.7 مليون صوت لجماهير الفريق المغربي.





وبعد ساعات من إعلان النتيجة، حدث تغير ملحوظ في نتيجة التصويت داخل الخبر الذي نشرته الصحيفة عبر موقعها الرسمي، حيث قفز الرجاء إلى المركز الأول، بـ3 ملايين و300 ألف صوت، بينما تراجع الأهلي للمركز الثاني بـ3 ملايين فقط.

الصحيفة حسمت الأمر في النهاية، بعدما أعادت ترتيب الفرق من جديد داخل الخبر، ليأتي الأهلي في المركز الأول بـ3 ملايين صوت، يليه الرجاء بمليوني و700 ألف صوت، ثم فلومينينزي البرازيلي وريال مدريد الإسباني بنفس عدد الأصوات.