شكرا لقرائتكم خبر عن هل تعانى من آلام الركبة؟.. بعض النصائح لتسكين الألم من المنزل أثناء الإغلاق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعانى الكثير من التهاب المفاصل، الذى يمكن أن يؤثر على المفاصل ويسبب التورم، والتصلب، والضعف الجسدي، وصعوبة النوم والإرهاق الناجم عن التهاب المفاصل، على الحالة العامة للشخص. بينما فى المراحل الأولى من التهاب المفاصل، عادة ما يتم اقتراح الأدوية وتغيير نمط الحياة، ويمكن أن يسبب التهاب المفاصل المزمن ألمًا موهنًا ويحد بشدة من حركات الفرد أو حتى يشلها. فى مثل هذه الحالات، قد يكون استبدال المفصل هو الملاذ الأخير، وبالتالي، وفقا للموقع الطبى "webmd"، بالنسبة لمرضى التهاب المفاصل الذين يعيشون أسلوب حياة نشطًا ويحافظون على الوزن الأمثل أمر بالغ الأهمية للإدارة الفعالة للألم الموهن.



نصائح لإدارة ألم الركبة في المنزل نصائح لإدارة ألم الركبة في المنزل

فى هذا الوقت الحرج، يمكن أن يساعد النشاط البدنى فى تقوية العضلات حول المفصل، وبالتالى الحفاظ على آلام المفاصل، يمكن أن يؤدى الموقف السيئ إلى الضغط على المفاصل. لذلك من الأفضل الحفاظ على وزنك تحت السيطرة، فقط مارس الرياضة كل يوم للحفاظ على لياقتك ونشاطك أيضًا، مع إضافة النظام الغذائى الغنى بالفيتامينات والمعادن مثل السبانخ والكرز والبرتقال والعنب والجوز وفول الصويا والزنجبيل إلى لوحة طعامك، مع شرب ما لا يقل عن 8 أكواب من الماء يوميًا للحفاظ على تشحيم مفاصلك وتقليل الالتهاب. "

فيما يلي بعض النصائح والحيل لإدارة ألم المفاصل في المنزل:





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ممارسة الرياضةالانغماس في النشاط البدني يساعد في تخفيف الآلام، حيث يقوي التمرين العضلات حول المفصل، وهذا بدوره يساعد على تخفيف الألم ويحسن حركة المفاصل.

قم بنزهة متكررة داخل منزلك كل ساعتين ، أو مارس تمرين اليوجا للحفاظ على نشاط جسمك.

تجنب التمارين عالية التأثير مثل صعود الدرج المتكرر أو رياضة القرفصاء العميق أو الرئة من قبل مرضى التهاب المفاصل.





تحكم في وزنكزيادة الوزن هي أحد عوامل الخطر الكبيرة لألم الركبة، فيمكن أن تحمل مفاصلنا وزنًا محددًا فقط، ولكن أكثر من الوزن المطلوب ، يمكنها الضغط على المفاصل 4 أضعاف ، وخاصة الركبتين، فقد أظهرت الدراسات أن فقدان 10٪ فقط من وزن جسمك يمكن أن يخفف من آلام التهاب المفاصل بنسبة 50٪. لذلك ، قم بتضمين تمارين فقدان الوزن في روتينك.







النظام الغذائي الصحي هو مفتاح الجسم السليم النظام الغذائي الصحي هو مفتاح الجسم السليم

النوم جيداإذا كنت تعمل في الليل ، فإن النوم لمدة 4 ساعات تبدو مألوفة لك ، فاحذر من أن قلة النوم قد تكون سببًا لأوجاع المفاصل. عندما ينام الشخص، تنخفض مستويات الالتهاب ، مما يتيح للجسم فرصة للشفاء. لذلك ، من 7 إلى 8 ساعات من النوم المتواصل دفعة واحدة أمر ضروري للحفاظ على صحة المفاصل والعضلات.

لا يوجد شيء يشفي المفاصل ، كما يفعل فيتامين د. وتناول السوائل مفيد للحفاظ على نشاط الجسم، وبالتالي فإن شرب السوائل أمر بالغ الأهمية.

يُنصح أيضًا بالابتعاد عن التدخين واستهلاك الأطعمة السريعة والمشروبات الغازية لأنها قد تجعل عظامك ضعيفة ، مما يزيد من خطر الإصابة بالكسور، كما يجب أيضًا تقليل استهلاك الكحول لأنه يزيد الالتهاب.