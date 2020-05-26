شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تحافظ على صحة الأمعاء عند الأطفال؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعتبر الآباء مسؤولون عن التأثيرات الإيجابية والسلبية للنظام الغذائي الذي يستهلكه الطفل وتأثيره على صحة قلبه ودماغه وعظمه.

لكن ما نفشل في فهمه هو أن ما يأكله الطفل يمكن أن يؤثر أيضًا على صحة القولون، بالإضافة إلى ذلك ، يعتبر القولون جزءًا مهمًا من الجهاز الهضمي ، ويمكن أن تؤدي العديد من الحالات المتنوعة إلى جعله غير مناسب.

وفقا لموقع onlymyhealth، من الضروري الحفاظ على صحة الأمعاء لطفلك، من خلال التأكد من أن الأطفال يتناولون الأطعمة المصنوعة من الألياف مثل الفواكه والخضروات، كما أن النظام الغذائي الغني المليء بالحبوب والمكسرات والبقوليات يمكن أن يكون مصدرًا جيدًا للتغذية.

بعض أمراض الأمعاء الالتهابية قد تشمل:

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التهاب القولون التقرحي ومرض كرون

متلازمة القولون المتهيج

وفي الحالات القصوى حتى سرطان القولون والمستقيم نصائح لبناء نظام هضمي صحي 1- ممارسه الرياضهاسمح لأطفالك بممارسة التمارين نصائح لبناء نظام هضمي صحي 1- ممارسه الرياضهاسمح لأطفالك بممارسة التمارين الرياضية في الملعب أو أثناء اللعب في المنزل، وفي كلتا الحالتين ، يتطلب الأمر نوعًا من النشاط البدني للحفاظ على صحة الجسم ومحتواه ، وكذلك لتشجيع البكتيريا المفيدة في أجسامهم.

عندما يتمرن الأطفال ، يتم إطلاق الإندورفين وهذا يسهل الإفراج عن القلق ، مما يؤدي أيضًا إلى تحسين صحة الأمعاء. 2-الحصول على بكتيريا جيدة لأطفالكهذا لا يعني سوى تناول الأطعمة مثل اللبن، ففي الآونة الأخيرة ، هناك الكثير من المنتجات التي ظهرت في ظهور البكتيريا الجيدة مثل الزبادى.





3- تأكد من أن طفلك يشرب الكثير من السوائل في الأوقات المناسبةيجب على الآباء التأكد من بقاء طفلهم رطبًا جيدًا طوال اليوم، فالكميات الكافية من السوائل مثل الماء والعصائر الطبيعية سيكون لها تأثير جيد جدًا على أمعاء طفلك، فقط تأكد من أن أطفالك يشربون الكثير من السوائل ويستهلكون كمية كافية من الماء.