شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف العلاقة بين القلق ومشاكل الجهاز الهضمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

يمكن أن يكون للقلق أعراض جسدية تسبب مشاكل بالأمعاء، وبالنسبة لبعض أنواع الإسهال قد تكون حالة مزمنة، ولكن بالنسبة للكثيرين، قد تكون حالة محفزة بسبب الاستجابة الحادة للقلق العميق.

فأثناء أي موقف مرهق ، يحمل الدماغ رسل المواد الكيميائية ، ويطلق الهرمونات والمواد الكيميائية في الجهاز الهضمي الذي يخلق خللاً كيميائيًا يسبب حالة القناة الهضمية التي تستجيب لهذه الإشارات جسديًا مع معظم الأعراض الشائعة، بما في ذلك الغثيان والإسهال أو حتى الإمساك.



فهم العلاقة بين الإسهال والقلقعلى الرغم من أن القلق قد لا يكون سببًا مباشرًا للإسهال ، إلا أنه يمكن أن يؤدي إلى تفاقم الحالة الموجودة مسبقًا من الأمعاء وأعراضها. فهم العلاقة بين الإسهال والقلقعلى الرغم من أن القلق قد لا يكون سببًا مباشرًا للإسهال ، إلا أنه يمكن أن يؤدي إلى تفاقم الحالة الموجودة مسبقًا من الأمعاء وأعراضها.

ومعظم الأشخاص الذين يعانون من الإسهال وفقا لتقرير موقع "onlymyhealth"، يعانون من القلق والاكتئاب ، وهذه الأعراض تمنع الجسم فقط من امتصاص العناصر الغذائية الضرورية التي تؤدي إلى التعب والجفاف، واعتمادًا على شدة الإسهال ومدته ، قد يشعر الشخص بالقلق أكثر أو أقل.

وفي البداية ، قد تحدث هذه الأحداث في حالات نادرة جدًا ، ومع زيادة المراحل ، سيؤدي القلق أو الإجهاد إلى الإصابة بإسهال القولون العصبي.



أعراض الإسهال التى تتزامن مع القلقتشمل أعراض القولون العصبي الأكثر شيوعًا ما يلي: أعراض الإسهال التى تتزامن مع القلقتشمل أعراض القولون العصبي الأكثر شيوعًا ما يلي:

نوبات متكررة من الإسهال

آلام البطن

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الانتفاخ وعدم الراحة

الإحساس بالتشنج علاج حالة الإسهال والقلق عادة ما يهدف العلاج إلى تخفيف الأعراض ، وغالبًا ما يتسبب القلق تلقائيًا في الشعور بمجرد ارتياح القولون. يفضل القيام بتغيير في نمط حياة صحي للحد من فرص الإسهال، ثم يمكن وصف الأدوية كخط العلاج الثاني، واعتمادًا على الأعراض ، قد يصف الطبيب مجموعة من الأدوية لعلاج الإمساك والحركات الرخوة وتشنج العضلات والألم وما إلى ذلك.



نصائح لتخفيف القلق الناتج عن الإسهال؟ فيما يلي بعض النصائح الشائعة التي يمكن أن تساعد الناس على التخلص من الإسهال الناجم عن القلق: نصائح لتخفيف القلق الناتج عن الإسهال؟ فيما يلي بعض النصائح الشائعة التي يمكن أن تساعد الناس على التخلص من الإسهال الناجم عن القلق:

تجنب التدخين تجنب القهوة والمشروبات الغنية بالكحول.

حافظ على رطوبة جسمك جيدًا وحاول اتباع نظام غذائي متوازن يشمل الألياف والحبوب الكاملة والبروتين الخالي من الدهون والفواكه والخضراوات.

خذ قسطًا كافيًا من الراحة وحافظ على راحة عقلك.

حافظ على رطوبتك جيدًا

اتبع تمارين الاسترخاء