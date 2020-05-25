6 نصائح مهمة للحفاظ على صحتك خلال إجازة عيد الفطر (إنفوجراف)

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: قدم المركز الطبي التابع للجامعة الإسلامية نصائح صحية مهمة للحفاظ على الجسم خلال إجازة عيد الفطر المبارك. وأوضح المركز في”إنفوجراف” نشره على حسابه الرسمي بموقع “تويتر” أن هذه النصائح هي ( عدم الإفراط في تناول الحلويات – لا تبدأ نهار العيد بالتدخين والقهوة- تناول وجبة إفطار صغيرة في الصباح – تجنب تناول الطعام الدسم- تنظيم مواعيد تناول الطعام- المحافظة على كميات صغيرة من الطعام وتناولها ببطىء). Advertisements

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