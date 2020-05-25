وفيات كورونا حول العالم تتخطى 344 ألفا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أودى فيروس كورونا المستجدّ بما لا يقل عن 344 ألفا و107 أشخاص حول العالم منذ ظهوره في الصين في كانون الأوّل/ديسمبر، وفق تعداد أجرته وكالة فرانس برس، حتى السابعة من مساء الإثنين (بتوقيت جرينتش).
وسُجّلت رسميّاً أكثر من 5 ملايين و453 ألفا و650 إصابة في 196 بلداً ومنطقة منذ بدء تفشي الوباء بينهم ما لا يقل عن مليوني و133 ألفا و900 تماثلوا للشفاء.
ولا تعكس الأعداد إلّا جزءاً من العدد الحقيقي للإصابات، إذ إنّ دولاً عدّة لا تجري فحوصا لكشف الإصابة إلا لمن يستدعي دخوله المستشفى.
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