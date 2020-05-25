1.6 مليون إصابة و97 ألف وفاة بكورونا في أمريكا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، الإثنين، أن إجمالي عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة ارتفع إلى مليون و637 ألفا و456 حالة بعد تسجيل 15 ألفا و342 إصابة جديدة.



كما سجلت ارتفاعا في عدد حالات الوفاة بمقدار 620 حالة ليصل الإجمالي إلى 97 ألفا و669 وفاة، حسب وكالة "رويترز".

وأجرت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها هذا الإحصاء لحالات الإصابة والوفاة بكوفيد-19 حتى الساعة الرابعة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم 24 مايو وذلك بعد 24 ساعة من إعداد تقريرها السابق.

وليس من الضروري أن تطابق الأعداد التي توردها المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها مجموع الأرقام التي تعلنها كل ولاية أمريكية على حدة.