بلا وفيات جديدة.. إصابات كورونا في فرنسا تواصل الانخفاض

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تواصل أعداد المصابين بفيروس كورونا في فرنسا انخفاضها، ليبلغ الإجمالي 16 ألفا و798 حالة، فيما لم تعلن حالات وفاة جديدة، الإثنين.



وقالت وزارة الصحة إن أعداد من يخضعون للعناية المركزة انخفض بمقدار 46 ليصل إلى 1609 حالات، ويستمر في اتجاه آخذ في الانخفاض منذ أكثر من 6 أسابيع، بحسب ما نقلته رويترز.

ولم تعلن السلطات الفرنسية عن إحصائية جديدة للوفيات بسبب الوباء، وبلغ مجموع الوفيات بسبب الفيروس في البلاد 28 ألفا و367 وفاة حتى الأحد.