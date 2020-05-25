تعرفي على طريقة إعداد وتحضير حلى الشوكولاتة بالكراميل

القاهرة - لايف ستايل المقادير

- خليط كيك الشوكولاتة الجاهزة : عبوة

- الزبدة : ثلاث أرباع الكوب (مذوبة)

- حليب : ثلثان الكوب (مبخر غير محلى)

- الجوز : كوب (مفروم / اختياري)

- كراميل : 340 غراماً (مكعبات حلى كراميل) الطريقة: 1. سخني الفرن على حرارة 350 درجة. 2. ادهني صينية مقاس 9 * 13 انش بالزبدة ورشة طحين. 3. اخلطي خليط الكيك مع الزبدة وثلث كوب من الحليب المبخر في وعاء كبير بواسطة الخفاقة الكهربائية حتى يصبح المزيج ناعماً ثم أضيفي الجوز وحركي. 4. اخلطي حلى مكعبات الكراميل مع باقي كمية الحليب المبخر في قدر سميك على نار متوسطة حتى يذوب الكراميل ويصبح المزيج ناعماً. Advertisements 5. صبي المزيج في الصينية المجهزة ثم صبي خليط الكيك فوقه بشكل متساوي. 6. أدخلي الصينية للفرن لمدة 25 دقيقة ثم أخرجيها من الفرن واتركيها لتبرد وقطعي الحلى لمربعات متوسطة وقدميها. قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير تمر محشو ومغطى بالشوكولاتة تعرفي على طريقة إعداد وتحضير طبقات الكيك بالكريم كراميل

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