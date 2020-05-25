تعرفي على طريقة إعداد وتحضير حلى الروكي رود

القاهرة - لايف ستايل المقادير

- حبيبات الشوكولاتة : 2 كوب

- الحليب المكثّف : كوب وثلاثة ارباع الكوب (محلى)

- الزبدة : ربع كوب

- الفانيليا : ملعقة صغيرة

- مارشميلو : 2 كوب

- بندق : كوب (مفروم خشن) الطريقة: اخلطي الحليب المكثف المحلى مع الشوكولاتة والزبدة في وعاء زجاجي بالمايكرويف لمدة 90 ثانية.

يمكنك استخدام الحمام المائي إن لم يتوفر لديك مايكرويف.

أضيفي الفانيلا وحركي ثم أضيفي المارشميلو والبندق وقلبي المزيج.

بطني صينية مربعة بورق الزبدة وصبي المزيج فيها بشكل متساوي.

غطي الصينية بورق النايلون وأدخليها للثلاجة لمدة ساعتين على الأقل قبل التقديم.

عند التقديم قطعيها مربعات وقدميها مع رشة كاكاو أو صوص حسب الرغبة. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير تمر محشو ومغطى بالشوكولاتة تعرفي على طريقة إعداد وتحضير قهوة مثلجة بالفانيليا

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