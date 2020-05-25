تعرفي على طريقة إعداد وتحضير تشيز كيك الأوريو

القاهرة - لايف ستايل المقادير

- بسكويت أوريو : 24 حبة

- الزبدة : 3 ملاعق كبيرة (مذوبة)

- الجبن الكريمي : 3 علب (طري)

- سكر : ثلاث أرباع الكوب

- الفانيليا : ملعقة صغيرة

- البيض : 3 حبات الطريقة: 1. سخني الفرن على حرارة 350 درجة. 2. ضعي 16 حبة من بسكويت الأوريو في محضرة الطعام واطحنيه ناعم. 3. أضيفي الزبدة واخلطي. 4. رصي الخليط في صينية التشيز كيك لعمل طبقة القاعدة. 5. اخفقي الجبن الكريمي مع السكر والفانيلا بالخفاقة الكهربائية على سرعة متوسطة. Advertisements 6. أضيفي البيض لخليط الجبن بيضة تلو الأخرى مع الخفق. 7. كسري باقي البسكويت لقطع متوسطة الحجم وأضيفيه لخليط الجبن الكريمي والبيض. 8. صبي المزيج فوق قاعدة البسكويت وأدخلي الصينية للفرن لمدة 45 دقيقة ثم اتركيها لتبرد. 9. أدخلي الصينية الثلاجة لمدة 3 ساعات على الأقل قبل التقديم. قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير حلى طبقات الأوريو تعرفي على طريقة إعداد وتحضير قهوة مثلجة بالفانيليا

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