تعرفي على طريقة إعداد وتحضير مربعات الكيري والتمر

المقادير

- خليط اللصق :

طحين : 2 ملعقة كبيرة

الماء : ملعقة كبيرة

- عجينة سمبوسة : شرائح (طويلة)

- كيري : 12 حبة (مقطع مكعبات صغيرة)

- التمر : كوب (النوع المفضل / مقطع لقطع صغيرة)

- الزيت : غزير (للقلي)

- شيرة : كوب

الطريقة:

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قطعي عجينة السمبوسة إلى النصف بالعرض، ثم قطعي النصفين بالطول، حتى تحصلي على أربع قطع بالطول.

خذي قطعتين وضعيهم بشكل (+).

ضعي قطعة صغيرة من جبنة الكيري مع قطعة تمر صغيرة بالوسط.

إبدأي بلف العجينة على بعضها البعض بشكل مربعات، مع الحرص على وضع خليط اللصق بعد كل لفة حتى تبقى ملتصقة مع بعضها البعض عند عملية القلي.

كرري الخطوة السابقة حتى الانتهاء من كمية العجينة والحشوة.

اقلي المربعات بالزيت الغزير حتى يصبح لونها ذهبياً.

أخرجي المربعات من الزيت وضعيهم في طبق مبطن بورق المطبخ حتى تمتص الزيت الزائد عن الحاجة.

انقلي المربعات لكوب الشيرة، أو بإمكانك وضعها في طبق التقديم وصبّ الشيرة عليها بحسب الرغبة، ثم قدميها.

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