تعرفي على طريقة إعداد وتحضير دجاج بالفلفل الملون

القاهرة - لايف ستايل المقادير

- صدر الدجاج : 4 صدور (فيليه مقطع شرائح)

- الزبدة : ملعقة كبيرة

- الزيت النباتي : 2 ملعقة كبيرة

- الفلفل الأخضر : 1 حبة (مفروم)

- الفلفل الأحمر : 1 حبة (مفروم)

- الفلفل الأصفر : 1 حبة (مفروم)

- الثوم : فصّان (مفروم)

- البصل : 1 حبة (مفروم ناعم)

- ملح : ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : نصف ملعقة صغيرة الطريقة: سخني الزيت والزبدة في قدر على نار متوسطة.

أضيفي الدجاج وقلبيه لمدة 5 دقائق حتى ينشف ماؤه.

أضيفي البصل والثوم والملح والفلفل وقلبي لمدة 10 دقائق حتى يتحمر الدجاج.

ازيلي الدجاج من المقلاة.

ضعي ملعقة من الزيت في المقلاة نفسها وأضيفي الفلفل الملون وقلبي لمدة 5 دقائق حتى يطرى.

أعيدي الدجاج للمقلاة واتركي المزيج على نار متوسطة لمدة 10 دقائق حتى تتمازج النكهات.

قدميه ساخناً إلى جانب المكرونة أو الأرز حسب الرغبة. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير ستيك الدجاج بصوص الليمون تعرفي على طريقة إعداد وتحضير لوبيا بالزيت والثوم

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