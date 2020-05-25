تعرفي على طريقة إعداد وتحضير ايدام البازيلا والجزر باللحم

القاهرة - لايف ستايل المقادير

- لحم راس عصفور : 1 كيلو (فيليه / مسلوق ومصفى)

- مرق اللحم : كوب

- البازيلاء : كوب (مجمدة)

- الجزر : 2 حبة (كبير الحجم / مقشر ومفروم)

- البطاطس : 1 حبة (كبيرة الحجم / مقشرة ومفرومة مكعبات صغيرة)

- عصير طماطم : 2 كوب (طازج)

- البصل : 1 حبة (مفروم)

- الزيت النباتي : 2 ملعقة كبيرة

- ملح : نصف ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة

- معجون الطماطم : ملعقة كبيرة الطريقة: سخني الزيت في قدر سميك واسع على نار متوسطة.

أضيفي البصل وقلبي لمدة 3 دقائق حتى يطرى.

أضيفي البطاطس والجزر وقلبي لمدة 5 دقائق.

أضيفي الملح ومعجون الطماطم واللحم وقلبي لمدة دقيقتين ثم أضيفي مرق اللحم وعصير الطماطم والبازيلا المجمدة.

اتركي المزيج حتى يغلي ثم خففي النار وغطي القدر واتركيه لمدة 30 دقيقة حتى تنضج البطاطس والجزر جيداً.

تبلي بالفلفل الأسود وحركي المزيج.

قدميه ساخناً إلى جانب الأرز المفلفل. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي علي طريقه اعداد وتحضير طاجن جمبري بالبطاطس والباذنجان تعرفي على طريقة إعداد وتحضير مقلوبة الفول الأخضر باللحمة

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