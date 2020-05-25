شكرا لقرائتكم خبر عن هل حمام السباحة والشواطئ تتسبب فى نقل عدوى كورونا؟ اعرف الإجابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع قدوم فصل الصيف وارتفاع حرارة الجو يكون الخيار الأفضل هو الذهاب إلى الشواطئ أو حمام السباحة، ولكن ذلك في ظل الظروف العادية ومع انتشار وباء فيروس كورونا وعمليات الإغلاق المفروضة في كافة دول العالم لمنع انتقال عدوى الفيروس أصبح الاستمتاع بالشواطئ والسباحة غير متاح الآن.

ولكن هل تنتقل العدوى عبر الماء؟ هو سؤال يكشف عنه التقرير التالى وفقا لموقع healthline الطبي.

هل تنتقل عدوى كوفيد 19 عبر الماء؟

وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها CDC لا يوجد دليل على أن فيروس كورونا يمكن أن ينتشر إلى الناس من خلال المياه في حمامات السباحة أو أحواض الاستحمام الساخنة أو المنتجعات الصحية أو مناطق اللعب المائية وذلك لأن التشغيل السليم لهذه المرافق وصيانتها يتطلب عادة مطهرًا يعطل الفيروس.

Advertisements

وقال الدكتور روبرت جلاتر ، طبيب الطوارئ بمستشفى لينوكس هيل في نيويورك من غير الواضح ما إذا كان يمكن لمياه المحيط أو البحر حيث أنه من المرجح أن يؤدي ارتفاع محتوى المياه المالحة في البحر أو المحيط إلى قتل الفيروس ، على الرغم من أن الباحثين يدرسون هذا حاليًا للوصول إلى إجابة نهائية.

في حين أنه من غير المحتمل أن ينتقل الفيروس بالماء ، فإن هذا لا يعني أنه لا يوجد خطر إذا ذهب الشخص إلى المسبح أو الشاطئ خوفا من الاختلاط مع الأخرين وعدم تطبيق إجراءات التباعد الجسدى مما قد يساعد في نقل العدوى بفيروس كورونا وضرورة أن يبقى كل شخص على مسافة تباعد تقدر بمترين.

وأكد أستاذ أمراض معدية بشكل عام أن الشاطئ أكثر أمانًا من حمام السباحة لسببين الأول ، أن الماء يكون مخففًا إلى حد كبير لدرجة أنه إذا دخل أي فيروس في الماء عن طريق الصدفة ، فإنه يخفف بسرعة لأنه جسم كبير من السهل ، والسبب الثانى أن على الشاطئ يمكن تحقيق مسافات الابتعاد الجسدى بواقع عن 6 أقدام لكن ذلك صعب في حمام السباحة.