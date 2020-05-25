إيطاليا تسجل أقل عدد من الإصابات بكورونا منذ فبراير

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سجلت إيطاليا، الإثنين، أقل عدد من الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) منذ فبراير الماضي، مع تراجع الوفيات إلى أقل من 100 لليوم الثاني على التوالي.
ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن وكالة الحماية المدنية الإيطالية قولها إنه تم تسجيل 300 إصابة جديدة، مقارنة بـ 531 إصابة أمس الأحد.
وتم تسجيل 92 وفاة جديدة بالفيروس، مقارنة بـ50 وفاة الأحد، لترتفع حصيلة وفيات الفيروس في إيطاليا إلى 32 ألفا و877 وفاة منذ بدء الجائحة، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية.
وشهد إقليم لومبارديا، الذي كان مركز تفشي الفيروس في إيطاليا، تسجيل 34 حالة وفاة جديدة بعدما أعلنت عدم تسجيل أي وفيات الأحد.
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