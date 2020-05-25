بريطانيا تستعد لتخفيف إجراءات العزل.. و121 وفاة جديدة بكورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أظهرت بيانات رسمية، الإثنين، زيادة في أعداد الوفيات بفيروس كورونا في المملكة المتحدة، فيما تستعد بريطانيا لتخفيف إجراءات العزل العام التي تفرضها لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وسجلت بريطانيا 121 وفاة جديدة، الإثنين، مقارنة باليوم السابق، ليبلغ الإجمالي 36 ألفا و914 وفاة.

من جانبه أعلن بوريس جونسون، رئيس الوزراء البريطاني، أن البلاد ستعيد فتح الآلاف من متاجر الشوارع الرئيسية والمتاجر الكبرى والمراكز التجارية الشهر المقبل، واضعا جدولا زمنيا للشركات في إطار تحركات الحكومة نحو تخفيف إجراءات العزل العام التي تفرضها لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وقال في مؤتمر صحفي إنه واعتبارا من الأول من يونيو يمكن للأسواق الخارجية أن تعيد فتح أبوابها بمجرد أن تكون قادرة على استيفاء إرشادات الأمان لمواجهة كوفيد-19، في حين يمكن لجميع متاجر التجزئة غير الأساسية الأخرى أن تفتح أبوابها اعتبارا من 15 يونيو إذا ما استوفيت اختبارات الحكومة.

ونقلت وكالة رويترز عن جونسون قوله إن "هناك خطوات متحفظة ولكنها مدروسة على الطريق نحو إعادة بناء بلادنا".