ووهان تجري 6.5 مليون اختبار كورونا في 10 أيام

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت السلطات الصينية إجراء 6.574 مليون اختبار للحمض النووي لفحص الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في مدينة ووهان بمقاطعة هوبي (وسط) خلال 10 أيام بين 14 و23 مايو/أيار الجاري.



وقالت لجنة الصحة الإقليمية، إن المدينة أجرت 1.146 مليون اختبار يوم السبت فقط، وه أكثر 15 مرة من عدد الاختبارات في 14 مايو/أيار، عندما بدأت حملة اختبار على مستوى المدينة، حسبما ذكرت وكالة أنباء الصين "شينخوا".

وأشارت إلى أن الاختبارات تهدف لفهم أفضل لعدد الحالات بدون أعراض أو الأشخاص الذين لا تظهر عليهم أعراض واضحة على الرغم من حملهم الفيروس.

ولفتت إلى أن المدينة أجرت أكبر عدد من الاختبارات في يوم 22 مايو/ أيار، بعد فحص حمض نووي 1.47 مليون شخص من سكانها الذين يبلغ عددهم نحو 10 مليون نسمة.

وكانت السلطات اتخذت قرارا بتوسيع نطاق الاختبارات لتشمل جميع أولئك الذين لم يتم اختبارهم من قبل، حيث استمرت ووهان في الإبلاغ عن تسجيل حالات عدوى بدون أعراض، ما أثار مخاوف عامة حيث أعادت ووهان فتح مصانعها وأعمالها ومدارسها.

وقبل انطلاق الحملة الأخيرة، كانت المدينة أجرت أكثر من 3 ملايين اختبار لحمض النووي.

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وقالت لجنة الصحة إن الاختبارات طوعية ومجانية، وستعطى الأولوية للمجمعات السكنية التي سبق أن أبلغت عن إصابات، وكذلك المباني القديمة والمكتظة بالسكان، ولا ينصح الأطفال دون سن السادسة بإجراء الاختبارات.

في المقابل، استقبل السكان الحملة بحماس كبير، وشوهد الكثير منهم يرتدون أقنعة وجه ويقفون في طوابير طويلة بينما يحافظون على قواعد التباعد خارج مواقع الاختبارات بالمدينة.

وبدأت المدينة استئناف نشاطها في 8 أبريل بعد إغلاق صارم امتد 11 أسبوعاً للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد، كما تمت إعادة فتح المدارس، وعودة الأعمال التجارية ببطء واستئناف نشاط وسائل النقل العام، إلا أن ظهور مجموعة حالات إصابة جديدة هدد عودة الحياة إلى طبيعتها في الوقت الراهن.

وسجلت الصين نحو 82 ألفا و985 إصابة، وأكثر من 4 آلاف و634 وفاة، بينما تعافى 78 ألفا و268 شخصا حتى يوم الإثنين.

ويكافح العالم الوقت الراهن من أجل السيطرة على تفشي المرض، بعد ارتفاع عدد الوفيات حول العالم، الإثنين، إلى 348 ألفا و92، وبلوغ عدد المصابين نحو 5.6 مليون شخص، بينما تعافى نحو 2.33 مليون شخص.