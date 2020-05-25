الصحة العالمية تحذر من "الأوبئة الصامتة" في أفريقيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال سامبا سو، مبعوث لمنظمة الصحة العالمية، الإثنين، إن أفريقيا نجت حتى الآن من أسوأ تأثيرات فيروس كورونا المستجد، لكن المنظمة قلقة من أن تواجه القارة "وباء صامتا" إذا لم يعط القادة أولوية لإجراء اختبارات الكشف عن الفيروس.
وقال سو في مؤتمر صحفي: "النقطة الأولى بالنسبة لي بخصوص أفريقيا، مبعث قلقي الأول، هو أن عدم إجراء اختبارات يؤدي إلى وباء صامت في أفريقيا. لذلك يجب علينا مواصلة دفع القادة لإعطاء الأولوية للاختبارات"، وفقا لوكالة رويترز.
وكان المركز الأفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أعلن، الإثنين، أن عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في أفريقيا بلغ 111 ألفا و348 حالة.
وقال تيدروس أدهانوم جيبريسوس المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، إن أفريقيا شهدت تشخيص أقل عدد من حالات الإصابة بفيروس كورونا إذ مثلت أقل من 1.5% من العدد الإجمالي العالمي لحالات الإصابة و0.1% فقط من الوفيات.
وأثنى تيدروس على تجربة القارة في التعامل مع الأوبئة الأخرى لأنها ساعدتها على تعزيز استجابتها لدى التعامل مع فيروس كورونا وتجنب التأثير الذي شوهد في أماكن أخرى حتى الآن.
وأضاف أن جميع البلدان الأفريقية لديها خطط استعداد قائمة على الرغم من أنه لا تزال هناك "ثغرات ونقاط ضعف".
من جانبها قالت ماتشيديسو مويتي، مديرة منظمة الصحة العالمية لمنطقة أفريقيا، إن بعض البلدان اتخذت إجراءات للحد من المرض بتكلفة اقتصادية عالية.
وأكدت أن هذه الإجراءات تعني أن الوباء كان له تأثير أكثر اعتدالا حتى الآن مما توقعته بعض النماذج.
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