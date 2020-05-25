وفاة واحدة و14 إصابة جديدة بكورونا في إسرائيل

سجلت إسرائيل 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا، الإثنين، ما رفع إجمالي الإصابات إلى 16 ألفا و734 حالة.



وقالت وزارة الصحة الإسرائيلية في بيان إنه تم تسجيل حالة وفاة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 281.

وأضافت أن 41 من إجمالي الإصابات في حالة صحية حرجة وإن 32 في حالة متوسطة في حين وصفت باقي الإصابات بأنها طفيفة، بينما يعيش 29 على أجهزة التنفس.

وكانت الحكومة الإسرائيلية خففت مؤخرا من القيود التي كانت فرضتها مارس الماضي. وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية في بيان عودة القطارات لنشاطها الكامل في التاريخ الموافق 8 يونيو المقبل، بينما ستزيد سعة الحافلات لتبلغ 75% مما يمكن لها احتواؤه خلال الأسبوع الحالي.

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وقالت"سيزيد عدد المسافرين المسموح بركوبهم على متن الحافلات بين المدن لتستطيع احتواء 46 مسافرًا بدلاً من 23 مسافرًا، مما يعني أنه ما عدا الصف الأول وراء السائق، سيجوز استخدام كافة مقاعد الحافلة، ومع ذلك فإن حظر السفر في حالة الوقوف سيبقى على حاله. هذا وستزيد سعة الحافلات الداخلية على أن تحتوي 49 مسافرًا بدلاً من 20 مسافرًا".

كما أعلنت عودة النشاطات الثقافية اعتبارًا من تاريخ 14 يونيو حيث "سيجوز إقامة المسرحيات والعروض في قاعات يجوز لها أن تحتوي نسبة 75% من الحد الأقصى الذي يمكن لها احتواؤه ،مع الحرص على التباعد، ووضع الكمامات والحفاظ على النظافة الشخصية".

وقالت: "ستتاح إمكانية شراء تذكرة للعرض بشكل إلكتروني فقط، وكل الأشخاص الذين سيقومون بشراء تذكرة من خلال عملية حجز واحدة سيستطيعون الجلوس معًا في شبه حجيرة، على أن يتم الفصل ما بين الحجيرات من خلال مقعد واحد.

وأضافت"لن تكون هناك فترات استراحة خلال العروض، وسيتم قياس حرارة الجسم عند مدخل المجمع".

وتابعت الوزارة: "أما الزيارات للمتاحف، فتم الاتفاق على السماح بدخول شخص واحد لكل 7 أمتار مربعة مقابل 15 مترًا مربعًا لكل شخص كما هو معتاد حاليًا، وذلك اعتبارًا من تاريخ 27 مايو الجاري".