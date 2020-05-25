مصر تسجل 702 إصابة جديدة بكورونا و19 وفاة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت وزارة الصحة المصرية، الإثنين، 702 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة، بالإضافة إلى 19 وفاة جديدة.



وقال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة المصرية، في بيان: "خروج 93 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 4900 حالة".

وأضاف إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الإثنين، هو 17 ألفا و967 حالة، بينهم 4900 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و783 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة المصرية رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.