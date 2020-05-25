مصر: ضحايا كورونا من الأطقم الطبية.. 291 مصابا و11 وفاة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت وزيرة الصحة المصرية، د. هالة زايد، إصابة 291 من الأطقم الطبية بمستشفيات الحميات والصدر والعزل، بينهم 69 طبيبا، ووفاة 11 من الأطقم الطبية منذ بداية الجائحة وحتى اليوم الإثنين.



وأكدت زايد أن جميع المصابين يتلقون العلاج والرعاية الطبية اللازمة بالمستشفيات، وأن الوزارة تتخذ جميع الاحتياطات والإجراءات لحماية أطقمها من الإصابة، حيث تم إجراء 19 ألف و578 تحليلا بالكاشف السريع، و8913 PCR، حتى الآن.

وذكرت وزيرة الصحة والسكان، أن فرق مكافحة العدوي بالمستشفيات تقوم بصفة يومية بمراجعة مخزون المستلزمات الوقائية، وتتأكد من التزام الأطقم الطبية باتباع بروتوكول مكافحة العدوي المعمول به فى هذا الشأن للحد من إصابة الأطقم الطبية بالفيروس، مؤكدة على توافر مخزون كاف من المستلزمات الوقائية بالمستشفيات للتأكد من توافر الحماية اللازمة للأطقم الطبية.