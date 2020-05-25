عملية تجميل فاشلة تحرم عارضة "انستغرام" شيلبا شيثي من الجلوس لـ6 أشهر

نيودلهي - لايف ستايل
حرمت عارضة الإنستغرام الهندية شيلبا شيثي من الجلوس لمدة 6 أشهربسبب عملية تجميل فاشلة أجرتها كمحاولة منها لتغيير منحنيات جسدها، وفي هذا الصدد نشر موقع "ديلي ميل" أن عمليات تصحيح العملية الفاشلة التي أجرتها العارضة الهندية التي تبلغ من العمر 25 عاما تكلف 60 ألف دولار أمريكي.
ولدى شيثي حوالي 1.2 مليون متابع على إنستغرام، حيث تنشر صورًا لها وهي ترتدي ملابس داخلية لتبرز تفاصيل جسدها، وأنفقت 8 آلاف جنيه إسترليني على عملية رفع مؤخرتها ولكن خطأ حدث في الجراحة وأصبحت بحاجة إلى ثلاث عمليات جراحية أخرى بتكلفة 50 ألف جنيه إسترليني، وحرمتها العملية الفاشلة من الجلوس لمدة 6 أشهر.
سمعت العارضة الهندية، لأول مرة عن ما يسمى بـ "شد المؤخرة البرازيلي"، حيث يتم نقل الدهون من الخصر إلى الأرداف لتعزيز الحجم والاستدارة عندما كانت تبلغ من العمر 20 عامًا. ووفرت ما يصل إلى 10000 دولار (8200 جنيه إسترليني) المطلوبة لإجراء الإجراء العملية في ميامي.
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