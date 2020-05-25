تعرف على أهم وأبرز فوائد الترمس

الترمس من البقوليات ذات القيمة الغذائية العالية، وهو من أكثر التسالي المشهور تناولها في عيد الفطر المبارك، ويمكن تناوله كوجبة خفيفة صحية أو مقبلات صحية قبل الوجبة، ويكون للترمس طعم مرير يمكن التغلب على هذا الأمر بنقعه وغسله عدة مرات لإزالة القلويات منه، وهذا يخلق رطوبة داخله ويصبح مذاقه مالح ومميز، في هذا التقرير نتعرف على فوائد الترمس الصحية، وفقاً لموقع superfoodly.

فوائد الترمس



فوائد الترمس الصحية عديدة وتشمل ما يلي:

الترمس أعلى البقوليات فى البروتين

الترمس وجبة خفيفة صحية خاصة للاعبي كمال الأجسام والرياضيين وأي شخص آخر يحاول تناول المزيد من البروتين النباتي.

كمية البروتينات فى حبوب الترمس أكثر من البقوليات الأخرى وحتى أعلى من لحم البقر ، حيث 40٪ من السعرات الحرارية في الترمس تكون على شكل بروتين، حصة نصف كوب من 30 سعرة حرارية تحتوي على 3 جم من البروتين، هذا وفقًا لقاعدة بيانات المغذيات الوطنية لوزارة الزراعة الأمريكية.

- مصدر ممتاز للأحماض الأمينية

حبوب الترمس هي بروتين كامل غني بالأحماض الأمينية من المواد الأساسية التسعة؛ وهي: الهيستيدين، الايزولوسين، الليوسين، اللايسين، الميثيونين، فينيلالاناين، ثريونين ، التربتوفان، وفالين.

قليل الدهون ويساعد فى إنقاص الوزن

على عكس العديد من البقوليات التي تحتوي على 10-20 ٪ من السعرات الحرارية في شكل دهون، فإن الترمس ليس لديه أي دهون تقريبًا.

منخفضة الكربوهيدرات

40 ٪ من السعرات الحرارية في حبوب الترمس تأتي من الكربوهيدرات وهى أقل من الكربوهيدرات في الفاصوليا السوداء بنسبة 73٪ ، والحمص بنسبة 67٪.

مصدر جيد للألياف

حصة 100 جرام تحتوى على 7.5 جرام من الألياف الغذائية- أي 30٪ من القيمة اليومية للبالغين.

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قارن ذلك بالبروتينات واللحوم الحيوانية التي لا تحتوي على ألياف مطلقاَ.

قد يخفض الكولسترول

في دراسو تم تغذية الأرانب لمدة 90 يومًا بنظام غذائي يتكون من 1٪ من الكوليسترول و 15٪ من الدهون المشبعة و 20٪ من البروتين، بالنسبة لمكون البروتين ، تلقى البعض الكازين ، تلقى البعض مسحوق بروتين الترمس، وتلقى البعض الآخر مزيج 50/50 من كليهما.

على الرغم من أن جميع المجموعات كانت تستهلك نفس الكمية من الكوليسترول، فإن مجموعة عزل بروتين الترمس خفضت نسبة الكوليسترول لـ 40.3٪ ، مقابل 33.5٪ لمجموعة الكازين.

أفادت مجموعات مختلفة من الباحثين من ألمانيا والبرازيل أن بروتين الترمس يخفض الكولسترول لأنه يقلل من الجينات المرتبطة بتوليف الدهون وينظم الجينات المشاركة في كيفية معالجة الكبد للدهون.

بالإضافة إلى ذلك، تذكر أنه طعام خالي من الكوليسترول لأنه نباتي.

مضادات الأكسدة

الترمس من البقوليات الغنية بمضادات الأكسدة، التي تحارب الجذور الحرة المسببة للأمراض، ووجد الباحثون تركيزًا مرتفعًا من فيتوسترولس المضادة للأكسدة في دقيق الترمس.

- قد يخفض نسبة السكر في الدم

أفادت العديد من الدراسات أن حبوب الترمس لها تأثير خفض نسبة السكر في الدم، يعتقد أن السبب يرجع إلى بروتين جاما والذي يبدو أنه يؤثر على الجينات المتعلقة بالجلوكوز.

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