دراسة تؤكد أن اضطراب الغدة الدرقية الفيروسي قد يكون من المضاعفات الجديدة لكورونا

إحدى خصائص COVID-19 هي أنه يطرح مضاعفات وأعراض جديدة على أساس منتظم، حيث يوضح الخبراء الآن أنه يمكن أن يؤدي إلى اضطراب الغدة الدرقية الفيروسي.



COVID-19 هو عدوى تنفسية فيروسية، حيث يدخل الفيروس جسمك من خلال الأنف والفم، وعلى الرغم من أن الأعراض الرئيسية لهذه الحالة هي الجهاز التنفسي في الطبيعة ، إلا أن المرضى يظهرون أيضًا أعراض أمراض أخرى مثل أمراض الجهاز الهضمي (الإسهال) ، وعدوى العين (التهاب الملتحمة) والتهابات الدماغ.



ووفقا لتقرير موقع " onlymyhelth" هذا النوع الجديد شديد العدوى من الفيروس التاجي خطير على كبار السن والأشخاص الذين يعانون من حالات صحية كامنة، و إحدى خصائص COVID-19 التي ظهرت هي أنه اعتاد على إثارة مضاعفات وأعراض جديدة على أساس منتظم. هذا ما يجعل عمل العلماء الذين يحاولون تطوير علاج صعبًا للغاية.

الآن ، وفقا لدراسة جديدة في مستشفى بيزا الجامعي بإيطاليا، قد يسبب COVID-19 فى حدوث قصور فى الغدة الدرقية في المرضى، ونشرت مجلة أكسفورد لأمراض الغدد الصماء والتمثيل الغذائي هذه الدراسة.



اكتشف الأطباء مؤخرًا مرضًا جديدًا في الغدة الدرقية لدى مرضى COVID-19، ووفقا للباحثين في الدراسة المذكورة أعلاه ، يمكن أن يؤدي COVID-19 إلى التهاب الغدة الدرقية دون الحاد.



ووفقًا لهم ، تم اختبار امرأة تبلغ من العمر 18 عامًا بشكل إيجابي بعد تشخيص إصابة والدها بـ COVID-19 في مستشفى بيزا الجامعي في إيطاليا في 21 فبراير ، أول مريض يظهر هذه الخصوصية.



كانت في البداية عديمة الأعراض ولكن اختبارها عاد إيجابيًا ، وبعد فترة وجيزة ، بدأت تظهر عليها الأعراض، وجاء الاختباران الثاني والثالث في 13 و 14 مارس سلبًا. ولكن في 17 مارس ، اشتكت من الحمى والتعب والألم المشع في رقبتها وفكها، رأى الأطباء أن لديها زيادة في معدل ضربات القلب وتضخم في الغدة الدرقية مما كان مؤلمًا عند الجس.



أظهرت اختباراتها المعملية مستويات عالية من هرمونات الغدة الدرقية ، مع زيادة علامات الالتهاب وعدد خلايا الدم البيضاء، كما أظهرت الموجات فوق الصوتية في رقبتها منطقة كثيفة وصلبة على كلا الجانبين، وكانت وظائف وصور المرأة في الغدة الدرقية طبيعية في الشهر الماضي.

وسرعان ما عاد الأطباء لتشخيص التهاب الغدة الدرقية تحت الحاد وتم وضعها على الفور على بريدنيزون ، وهو دواء مضاد للالتهابات. بعد ذلك ، اختفت أعراضها من آلام الرقبة والحمى في يومين وتعافت تمامًا في غضون أسبوع.

ما هو التهاب الغدة الدرقية دون الحاد؟

هو اضطراب في الغدة الدرقية يسبب التهاب الغدة الدرقية، والسبب الدقيق لهذه الحالة معروف ولكن عادة ما يُرى بعد إصابة الجهاز التنفسي العلوي، وهو شائع في الأمراض الفيروسية مثل النكاف ، وفيروس إبشتاين بار (EBV) وفيروس نقص المناعة البشرية (HIV).

غالبًا ما يظهر على الأشخاص المصابين بهذه الحالة أعراض فرط نشاط الغدة الدرقية وقد يستمرون في الإصابة بأعراض قصور الغدة الدرقية، وعلى الرغم من الاضطراب المؤقت الناجم عن فيروس ، يمكن أن يؤدي التهاب الغدة الدرقية تحت الحاد إلى مضاعفات دائمة إذا تركت دون علاج.

أعراض التهاب الغدة الدرقية دون الحاد

الأعراض المعتادة لهذه الحالة هي ألم في الرقبة والفك ووظيفة الغدة الدرقية غير طبيعية، وهذا هو نوع نادر من التهاب الغدة الدرقية الذي يسبب الألم وعدم الراحة في الغدة الدرقية، وفي بعض الحالات ، قد ينتشر هذا الألم أيضًا إلى أجزاء أخرى من رقبتك أو أذنيك أو فكه. قد تعاني أيضًا من الحمى والتعب والضعف وصعوبة البلع وصوت أجش.

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