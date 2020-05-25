شكرا لقرائتكم خبر عن "أنت مش هتنجح".. كيف تقتل الصوت السلبى بداخلك؟ فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بداخل كل فرد صوت سلبى يتحدث دائما، يذكرك بعيوبك، يحبط طموحاتك، يثير المخاوف داخلك، ومن أصعب الخطوات فى طريق النجاح، هو التغلب على ذلك الصوت . وضع علماء النفس وأصحاب التجارب الناجحة، عدة إجراءات هامة لقتل الصوت السلبى، يرصدها الفيديو التالى في خطوات تمكنك من التغلب على تلك المشاعر والأحاسيس السلبية. Advertisements

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر "أنت مش هتنجح".. كيف تقتل الصوت السلبى بداخلك؟ فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.