شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة العالمية» تكشف سبب وقف تجارب «كلوروكين» لعلاج مصابي كورونا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: قررت منظمة الصحة العالمية اليوم الإثنين، تعليق التجارب السريرية لعقار هيدروكسي كلوروكين لعلاج فيروس كورونا. ووفقاً لـ “العربية.نت” أوضحت “الصحة العالمية” أن السبب يرجع إلى مخاوف على السلامة. وكانت دراسة حديثة نشرتها مجلة «لانسيت» الطبية، أكدت أن عقار هيدروكسي كلوروكين المعروف في علاج مرض الملاريا، والذي أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه تناوله على مدى أسبوعين، ربما يزيد من معدلات الوفيات بين المرضى الذين تناولوه.

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