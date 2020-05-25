النفسية والعيد دونت ميكس.. فيديو لحماية صحتك النفسية وأنت فى البيت؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشعر الكثير من المصريين بالعزلة والوحدة في ظل قضاء عيد الفطر في المنزل لأول مرة، ويمكننا القيام بأنشطة متنوعة داخل المنزل تساعدنا على الاحتفال والشعور ببهجة العيد وتحسين الصحة النفسية، في هذا الفيديو المعلوماتي جمعنا لكم أبرز 7 أشياء يمكنك فعلها لتحسين الصحة النفسية أثناء الاحتفال بالعيد في المنزل وفقاً لآراء خبراء الطب النفسي، بحسب موقعي إنسايدر والإندبندنت. Advertisements الفيديو التالى يرصد تلك الطرق والنصائح..

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