تايلاند تنضم لسباق لقاح كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بدأت تايلاند، الإثنين، اختبارات على قرود المكاك بهدف إنتاج لقاح بديل أرخص لفيروس كورونا تأمل بأن يكون جاهزا بحلول العام 2021.
ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، يوجد حاليا أكثر من 100 لقاح محتمل في مراحل مختلفة من التطوير حول العالم، 8 منها على الأقل في مرحلة التجارب السريرية على البشر.
وبدأ باحثون في جامعة أكسفورد يعتبرون في طليعة السباق، التجارب السريرية الشهر الماضي على نسخة من الفيروس يسبب التهابات لدى الشمبانزي، حسب وكالة الأنباء الفرنسية.
وقالت الدكتورة سوشيندا مالايفيتجنوند، مديرة المركز القومي لبحوث الرئيسيات في تايلاند الذي أشرف على حقن لقاح لمجموعة أولية من 13 قردا، إنها تأمل في أن يكون لقاح "صنع في تايلاند" أرخص من دواء أوروبي أو أمريكي.
وأوضح باحثون أن مرحلة الاختبار على قرود المكاك جاءت بعد نجاح التجارب على الفئران.
ويعمل هؤلاء بالتعاون مع جامعة بنسلفانيا في الولايات المتحدة باستخدام تقنية جديدة تعتمد نوع من المواد الجينية التي لم تستخدم من قبل لصنع لقاح.
وتتمثل العملية بحقن سلسلة من المواد الوراثية الفيروسية لتحفيز الاستجابة المناعية من خلال إنتاج البروتينات التي تعمل ضد الفيروس.
وقال الدكتور كيات روكسرونغثام رئيس مركز شولا للبحوث المرتبطة باللقاحات في جامعة شولالونغكورن إنه إذا سارت الاختبارات على قرود المكاك بشكل جيد، من المفترض أن تبدأ التجارب البشرية في أكتوبر.
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