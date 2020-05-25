كورونا في أفريقيا.. 111 ألف إصابة و3348 وفاة

أعلن المركز الأفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، الإثنين، أن عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في أفريقيا وصل إلى 111 ألفا و348 حالة.



وأكد المركز، في بيان أن حالات التعافي بلغت 44 ألفاً و630 حالة، فيما بلغت حصيلة الوفيات نحو 3348 حالة.

وأوضح البيان اليومي للاتحاد الإفريقي، أن منطقة شمال إفريقيا سجلت 34 ألفا و367 إصابة، وجنوب القارة سجلت 24 الفا و213 حالة ، وفيما سجلت دول شرق إفريقيا 12 ألفا و189 إصابة، ووسط قارة السمراء 11 ألفا و416 حالة ودول غرب القارة 29 ألفا و163 إصابة.