يسبب الإجهاض.. أمريكا تسحب عقارا لعلاج الغدة الدرقية

أقدمت السلطات الصحية في الولايات المتحدة على سحب دواء معروف لعلاج الغدة الدرقية بسبب مضاعفاته الخطيرة.



وقالت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية عبر موقعها إنها سحبت 13 نوعا من أقراص "إن بي ثيرويد" (NP Thyroid) عبوة 30 ملغم و60 ملغم و90 ملغم، التي تنتجها شركة "أسيلا" بسبب آثارها الجانبية.

وأضافت في بيان أن هذه الأدوية تحتوي على 115% من مادة الليوثرونين (T3) التي تشير إليها البطاقة.

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وأوضحت أن المرضى الذين يعانون قصورا في الغدة الدرقية باستخدام دواء NP Thyroid، قد يعانون من فرط نشاط الغدة الدرقية، والذي يتضمن، فقدان الوزن، وعدم تحمل الحرارة، والتعب، وضعف العضلات، وارتفاع ضغط الدم، وآلام الصدر، وسرعة ضربات القلب.

وحذرت إدارة الغذاء والدواء السيدات الحوامل، من تعرضهن "للإجهاض أو ضعف نمو الجنين" وربما الوفاة جراء تناول هذا الدواء، حسب الإشعار.

وأوصت شركة "أسيلا" المرضى الذين يتناولون الدواء التحدث إلى الطبيب الخاص، للبحث عن دواء بديل لقصور الغدة الدرقية، قبل وقف العلاجات الحالية.