السعودية تسجل 9 وفيات و2235 إصابة جديدة بكورونا

الخليج 365الإثنين 2020/5/25 05:30 م بتوقيت أبوظبي
أعلنت وزارة الصحة السعودية، الإثنين، تسجيل 9 وفيات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ليرتفع إلى 399 العدد الإجمالي للوفيات.
وذكرت الوزارة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أنه تم تسجيل 2235 إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع إلى 74795 العدد الإجمالي للمصابين.
وسجلت السعودية 2148 حالة شفاء جديدة ليصل إجمالي المتعافين إلى 45668.
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