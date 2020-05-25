إثيوبيا تسجل 73 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الإثيوبية، الإثنين، تسجيل 73 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 655 حالة.



وذكرت الوزارة في بيان أنَّ اكتشاف الإصابات الجديدة جاء بعد إجراء فحوصات معملية لنحو 2844 شخصاً خلال آخر 24 ساعة، مشيرةً إلى أنَّ 67 من المصابين إثيوبيون والباقين من جنسيات أجنبية.

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وأوضحت أن 49 من بين المصابين الجدد رجال و24 امرأة تتراوح أعمارهم بين 6 و75 عاماً، لافتة إلى أنَّ الحالات الجديدة تتوزع في مختلف أقاليم البلاد: 56 في أديس أبابا، و4 بإقليم التجراي، و2 حالة بأمهرة، و8 بإقليم الصومال، و3 حالات لم تحدد مواقعها لطبيعة عملهم المتنقلة .

ونوه البيان إلى أن 27 حالة لديها تاريخ سفر خارج البلاد و15 حالة بالمخالطة المؤكدة، و31 حالة لم يسجل لها تاريخ سفر ولا مخالطة .

وتعافى من الفيروس 159 حالة بعد تسجيل 7 حالات جديدة، فيما سجلت حتى الآن 5 وفيات بـ"كوفيد- 19" في إثيوبيا.