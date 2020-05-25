داوود عبدالرؤوفالإثنين 2020/5/25 05:29 م بتوقيت أبوظبي
أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي، الإثنين، النار على فلسطيني في القدس المحتلة بزعم طعن إسرائيلي.
وقالت القناة السابعة الإسرائيلية، إن إسرائيلي أصيب بجروح جراء عملية طعن قرب جبل المكبر في القدس، والشرطة أطلقت النار على المنفذ.
وأصدرت شرطة الاحتلال بيانا جاء فيه:" شبهة محاولة طعن في شارع مئير نكر في مدينة القدس".
وقالت الإذاعة الإسرائيلية:" تم إطلاق النار على المشتبه فيما أصيب الشرطي بجروح".
وأشارت منظمة طبية إسرائيلية إلى أن جراح الشاب وصفت بالخطيرة، فيما وصفت جراح الشرطي الإسرائيلي بالطفيفة.
ولاحقا زعمت شرطة الاحتلال في بيان، أن فلسطينيا سار نحو عناصر الشرطة، وبيده سكين، وهو يهتف الله اكبر.
واضافت أنه تم إطلاق النار على الفلسطيني، مشيرة إلى أن المشتبه به في الثلاثينات من العمر، ومن سكان القدس الشرقية، وتوصف حالته بأنها خطيرة".
ونفت أن يكون شرطيا أصيب في الحادث خلافا لما ذكرته وسائل الإعلام سابقا.
كانت هذه تفاصيل خبر إعلام عبري: إصابة شرطي إسرائيلي في عملية طعن بالقدس الشرقية المزيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.