شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة علمية تكشف فترة انتهاء خطر انتقال عدوى كورونا من المصابين للأصحاء والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

أكدت دراسة علمية نشرت حديثاً أن مرضى فيروس كورونا المستجد يتوقفون عن نقل العدوى بعد 11 يومًا من الإصابة بالمرض، حتى مع اختبارهم إيجابيًّا في اليوم الثاني عشر.

Advertisements

ووفقاً لـ”روسيا اليوم” فإن خبراء الأمراض المعدية في سنغافورة، أوضحوا أنهم وجدوا أن الفيروس لا يمكن عزله أو زراعته بعد اليوم الحادي عشر من الإصابة بالمرض.

واستندت الدراسة البحثية إلى البيانات المتراكمة منذ بداية ظهور مرض “كوفيد 19” والتي توصلت إلى أن الأفراد الذين يعانون من الأعراض، زهاء يومين قبل ظهورها، وتستمر لمدة 7-10 أيام تقريبًا بعد ظهور الأعراض.

وأشار الباحثون: “ينخفض التكاثر الفيروسي النشط بسرعة بعد الأسبوع الأول، ولم يُعثر على فيروس قابل للحياة بعد الأسبوع الثاني من المرض”، واقترحوا أن النتائج يمكن أن تدعم قرارات المستشفيات بشأن موعد إخراج المرضى.