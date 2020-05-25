قطر تسجل 3 وفيات و1751 إصابة جديدة بكورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت وزارة الصحة القطرية، الإثنين، تسجيل 3 حالات وفاة جديدة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 26 حالة.

وذكرت الوزارة، في بيان صحفي عبر موقعها الإلكتروني، أنه تم تسجيل 1751 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 45465 حالة.

وأشارت إلى تسجيل 1193 حالة شفاء من الفيروس ليصل إجمالي المتعافين إلى 10363 حالة.

ولفت البيان إلى فحص 4341 شخصاً خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ليرتفع مجموع مَن تمَّ فحصهم منذ ظهور الفيروس إلى 192484.