القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سجّلت الكويت 665 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) خلال آخر 24 ساعة، ليرتفع عدد المصابين إلى 21967 حالة.

وذكرت وزارة الصحة الكويتية أنها سجّلت 9 حالات وفاة إثر إصابتها بالمرض، ليصل مجموع حالات الوفاة إلى 165 حالة. وفي وقت سابق، الإثنين، أعلنت وزارة الصحة الكويتية شفاء 504 حالات من المصابين بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 6621 حالة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الكويت تسجل 665 إصابة جديدة بكورونا.. و9 وفيات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.