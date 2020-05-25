طرق تحضير مقشرات طبيعية مفيدة للبشرة

تتجاهل العديد من السيدات تقشير بشرتهن معتقدات أن غسل الوجه وتنظيفه كل يوم كافٍ للمحافظة على وجههن، إلا أن هذا لا يزيل الجلد الميت، فيما التقشير يساعد على إزالة الجلد الميت والرؤوس السوداء والرؤوس البيضاء وأيضًا تنعيم نسيج بشرتك.

لذلك سنستعرض بعض أنواع المقشرات التي يمكنك صنعها في المنزل وباستخدام مكونات طبيعية، كما أنها لطيفة وآمنة على البشرة.

مقشر القهوة لبشرة مشرقة

يقول الدكتور رينكي كابور، طبيب الأمراض الجلدية والتجميل، إن العيادات التجميلية تعتبر القهوة مثالية للبشرة، إذ تحتوي على خصائص مهمة تعمل على تقليل حب الشباب، ومكافحة علامات الشيخوخة، وتعزيز مستويات الكولاجين، كما تقلل من الهالات السوداء والالتهابات.

كما أن الكافيين الموجود في القهوة يحسن الدورة الدموية ويحفز البشرة، ويحميها من ضرر الأشعة فوق البنفسجية.

طريقة التحضير

اخلطي ثلاث ملاعق صغيرة من القهوة المطحونة مع نصف كوب من اللبن، وإذا كانت بشرتك جافة، استبدلي اللبن بالحليب كامل الدسم، ثم ضعيه في الخلاط ويترك لخمس دقائق، ثم يضاف له ملعقة صغيرة من العسل، وبعدها ضعي الخليط على وجهك وافركيه بحركات دائرية لمدة 8 إلى 10 دقائق، واغسلي وجهك بالماء البارد، واستخدمي هذا المقشر مرتين في الأسبوع للحصول على أفضل النتائج.

مقشر الشوكولاته لترطيب البشرة

معروف أن الشوكولاته غنية بمضادات الأكسدة ولها خصائص مضادة للشيخوخة، وتزيد من إنتاج الكولاجين وترطب البشرة وتجعلها ناعمة الملمس.

طريقة التحضير

Advertisements

ملعقتان من الشوكولاته الداكنة المذابة وكوب واحد من السكر وملعقتان كبيرتان من القهوة المطحونة ونصف كوب من زيت جوز الهند، واخلطي جميع هذه المكونات ثم ضعيها على وجهك وافركيه بحركات دائرية لمدة 8 إلى 10 دقائق، وبعد ذلك اغسلي وجهك بالماء البارد، واستخدمي هذا المقشر مرتين في الأسبوع للحصول على أفضل النتائج.

مقشر الفاكهة لترطيب البشرة

إن الإنزيمات الموجودة في الفاكهة لها خصائص مميزة في تنظيف البشرة، لذا قومي باستخدام هريس الفاكهة البابايا والموز والبرتقال، وذلك لتنظيف المسام بعمق وإعطائها رطوبة عالية.

طريقة التحضير

قومي بخلط هذه الفاكهة مع كوب واحد من السكر ومعلقة من العسل، ثم اخلطي جميع المكونات وضعيها على وجهك وافركيه بحركات دائرية لمدة 5 دقائق، وأخيرا اغسلي وجهك بالماء البارد.

قد يهمك أيضا:

عفرا المري تؤكّد أن البشرة في الصيف بحاجة لنوع خاص من العناية

نصائح وخلطات للتخلص من الرؤوس السوداء