لهذه الأسباب عليك تناول الشاي الأخضر في عيد الفطر

فوائد صحية غير متوقعة لتناول كوب من الشاي الأخضر بدءاً من أول أيام عيد الفطر المبارك، فهو يتمتع بالعديد من الفوائد الصحية أبرزها المساعدة على هضم أفضل. إليك أبرز فوائد الشاي الأخضر.

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إنقاص الوزن

يساعد تناول الشاي الأخضر في علاج عسر الهضم وإنقاص الوزن، أظهر الشاي الأخضر أنه يزيد من معدل التمثيل الغذائي، ويسرع حرق الدهون.

وفقاً لدراسة نشرت في المجلة الأميركية للتغذية السريرية أظهرت دراسة أخرى أن الكافيين في الشاي الأخضر يمكن أن يساعد في زيادة الأداء البدني بنسبة 11 إلى 12٪.

يحسن مزاجك

أن يحسن الشاي الأخضر من التركيز، وسيحسن مزاجك ويزيد من اليقظة.

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بشرة أكثر نضارة

يمكن أن يقلل الشاي الأخضر من مشاكل البشرة ويقلل من الأمراض الجلدية. يمكن استخدام الشاي الأخضر في علاج الاضطرابات الجلدية مثل القشرة والصدفية.

يقلل شرب الشاي الأخضر من بقع الجلد والجفاف والقشور الناتجة عن التهاب الجلد كما يمنحك بشرة أكثر نضارة.

خاصة أن الشاي الأخضر يحتوي على خصائص مضادة للشيخوخة مما يؤخر عملية الشيخوخة ويحافظ على بشرتك متوهجة وصحية.



يحسن صحة الفم

تتمتع الكاتيكين الموجودة في الشاي الأخضر بالقدرة على قتل البكتيريا والفيروسات، وبالتالي تقليل خطر الإصابة بالعدوى ونمو البكتريا؛ مما يؤدي إلى الإصابة بتسوس الأسنان.

الشاي الأخضر غني بمضادات الأكسدة التي تساعد على رفع المناعة، وفي الوقت حمايتك من ارتفاع الكوليسترول بسبب الإسراف في تناول حلويات العيد الدسمة.