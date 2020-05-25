192 إصابة جديدة بكورونا في السودان.. و19 وفاة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت وزارة الصحة السودانية، الإثنين، تسجيل 192 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و19 حالة وفاة، 5 منها في ولاية الخرطوم.

وذكرت وزارة الصحة السودانية أن الحالات الجديدة سُجلت منها 124 إصابة في الخرطوم، والإصابات الأخرى في 7 ولايات.

وبهذه الحالات الجديدة، يرتفع العدد الكلي للمصابين بالفيروس في السودان إلى 3820 حالة، بينها 165 وفاة، فيما ارتفع عدد المتعافين إلى 458 شخصا.

وشددت وزارة الصحة السودانية على أهمية التزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية والتبليغ الفوري عن حالات الاشتباه.

وأعلنت وزيرة الشباب والرياضة في السودان، ولاء عصام البوشي، الأحد، إصابتها بفيروس كورونا، بعد أن جاءت نتيجتها المعملية إيجابية.

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وقالت البوشي، في رسالة، اطلعت عليها ”الخليج 365”، إنها ستلتزم بالإجراءات الصحية، وأنها أبلغت من خالطتهم للبقاء في الحجر المنزل لمدة 14 يوما.

وحثت الوزيرة مواطني بلادها على الالتزام بموجهات وزارة الصحة والحرص على تجنب التجمعات، مشيرة إلى أن الانتشار المجتمعي يتطلب المزيد من الإجراءات الوقائية.

وفي السياق، أعلن عضو مجلس السيادة السوداني، محمد الفكي، دخوله الحجر المنزلي لمدة 14 يوما، نسبة لأنه كان في مهمة عمل رسمية في ولايات السودان الشرقية مع وزيرة الشباب والرياضة التي ثبت إصابتها بكورونا.

وقال الفكي عبر حسابه على "فيسبوك": "أخطرتني الوزيرة ولاء بإصابتها بكورونا، وبما أننا كنا في رحلة عمل رسمية شملت ولايات كسلا، القضارف، الجزيرة، قررت الدخول في عزل طبي لمدة أسبوعين وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة".

وأضاف: "أبلغت الطاقم المرافق لنا في الرحلة باتخاذ الإجراءات الصحية اللازمة، أطمئن الجميع أنني بخير، حفظ الله بلادنا ورفع عنا البلاء".