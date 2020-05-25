غسل اليدين 6 مرات يوميا يحميك من كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - نصحت دراسة بريطانية بغسل اليدين 6 مرات على الأقل يومياً، لأن هذا يقلل من احتمالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).

وفحص الباحثون البريطانيون بيانات من 2006 وحتى 2009 متعلقة بفيروسات تشبه إلى حد كبير السلالة الحالية التي تسبب وباء "كوفيد- 19".

وتنتمي فيروسات كورونا إلى سلالة تسبب عادة مرضاً خفيفاً مثل نزلات البرد، ويمكن القضاء على جميع هذه الفيروسات ومنها كورونا من خلال استخدام الماء والصابون.





وخصلت الدراسة التي نُشرت في موقع Wellcome Open Research إلى أنَّ 1663 مشاركاً فيها كانوا أقل عرضة للإصابة بنزلات البرد لأنهم غسلوا أيديهم 6 مرات في اليوم على الأقل بالماء والصابون.

لكن مع هذا لم يظهر أن غسل اليدين أكثر من 10 مرات في اليوم يقلل من خطر الإصابة بالعدوى.

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بدورها، قالت الدكتورة سارة بيل من جامعة "يونيفيرسيتي كوليدج لندن": "ينبغي ممارسة عملية غسل اليدين جيداً في جميع الأوقات، بغض النظر عما إذا كانت تظهر عليك أعراض أم لا".

وأشارت إلى أن ذلك سيساعد في حمايتك ومنع انتشار الفيروس عن غير قصد إلى الآخرين حولك.





وذكر أحد مسؤولي الصحة العامة في إنجلترا أن غسل اليدين بانتظام لمدة 20 ثانية على الأقل من أفضل الطرق لوقف انتشار فيروس كورونا المستجد، خصوصاً في أعقاب تنظيف الأنف أو العطس أو السعال، وقبل الأكل أو الطهي أيضاً.

وأوضح أنها أيضاً فكرة جيدة أن تعتاد على هذه العادة بعد أن تكون بالخارج في الأماكن العامة أو في وسائل النقل.