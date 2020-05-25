جيش الاحتلال يطلق النار على فلسطينيين بدعوى محاولتهما تنفيذ عملية بالضفة المزيد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سياسة الخليج 365 الإثنين 2020/5/25 11:58 ص بتوقيت أبوظبي الإثنين 2020/5/25 11:58 ص بتوقيت أبوظبي

أصيب فلسطينيين اثنين برصاص الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، بزعم محاولتهما تنفيذ عملية طعن في الضفة الغربية. وزعمت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية أن الشابين حاولا طعن جنود في المنطقة القريبة من مستوطنة "عميحاي" بالضفة الغربية. وأضافت أن الجنود قاموا بإطلاق النار نحو الشابين ما أسفر عن إصابتهما قبل أن ينجحا في الفرار من المكان، فيما لم تقع أي إصابة من الجانب الإسرائيلي.

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