الجيش الليبي:إسقاط طائرة تركية مسيرة في بني وليد وغارات مكثفة على مواقع المليشيات بغريان المزيد

أعلن الجيش الليبي، اليوم الإثنين، إسقاط طائرة تركية مسيرة جديدة بمدينة بني وليد غربي البلاد، بالتزامن مع شنه سلسلة غارات مكثفة على مواقع المليشيات والمرتزقة بمدينة غريان 70 كلم جنوب طرابلس.

وقال العميد خالد المحجوب، مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي، إن منصات الدفاع الجوي أسقطت ٩ طائرات مسيرة في أقل من ٤٨ ساعة و ١٤ خلال ٣ أيام كان آخرها صباح الإثنين على حدود مدينة بني وليد.

وأضاف المحجوب لـ"العين الأخبارية" أن سلاح الجو نفذ يوم أمس الأحد، طلعات قتالية استهدفت معسكر الشؤون الفنية المعروف "بالسلخانة" بمدينة غريان 70 كلم جنوب طرابلس.

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وأشار إلى تنفيذ سلاح الجو ضربات دقيقة لقوة مليشياوية متجمعة في كوبري جندوبة مدخل مدينة غريان الشمالي.

والسبت، أكد المشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الليبي أن القوات المسلحة "ستقاتل الاستعمار التركي الطامع في ثروات البلاد، حتى ترده ذليلا".

وتستمر انتهاكات أنقرة، للقرارات الدولية بحظر توريد السلاح إلى ليبيا وتجاوزها لإرادة المجتمع الدولي التي تبلورت في مخرجات مؤتمر برلين، (تعزيز مراقبة حظر تصدير السلاح، وتسريح ونزع سلاح المليشيات وفرض عقوبات على الجهة التي تخرق الهدنة).



ويقول المرصد السوري لحقوق الإنسان إن تعداد المرتزقة المجندين الذين وصلوا إلى الأراضي الليبية حتى الآن، بلغ أكثر من 10 آلاف مسلح بينهم مجموعة غير سورية، في حين أن عدد المجندين الذي وصلوا المعسكرات التركية لتلقي التدريب بلغ نحو 3400 عنصر.