أطعمة احذري تناولها في أوقات محددة من اليوم (فيديو)

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

حذر خبراء تغذية من تناول العديد من الأطعمة في أوقات معينة من اليوم لتأثيرها السلبي على صحة الجسم، إن كان من خلال نتائجها على الجهاز الهضمي أو تسببها في زيادة الوزن.

وأكد الخبراء وفق ما نشره موقع "بولد سكاي" المعني بالأخبار الصحية أن تناول بعض الأطعمة في أوقات محددة قد يسبب عسر الهضم ومشاكل في المعدة والأمعاء وكذلك الإمساك، مشيرين إلى أن الكثير من الأشخاص يعانون من هذه المشاكل لكنهم لا يعرفون السبب لأنهم لا يربطون ما يتناولونه في يومهم مع الأعراض الهضمية.

ودعوا إلى التركيز في اختيار نوعية الأطعمة والمشروبات خلال ساعات اليوم، واختاروا 10 من أبرزها لأنها تسبب مشاكل واضحة للإنسان.

الشوكولاتة الداكنة

تناول الشوكولاته ليلاً يأتي بعكس النتائج المتوقعة كليًا، فهي تسبب المزاج السيئ وتقلل ضغط الدم، رغم أنها تعد من الأطعمة التي تساعد على منح الجسم الطاقة وكمية جيدة من السكر الطبيعي، كما تعزز الشعور بالسعادة، وهي غنية بالمركبات العضوية التي تعزز الصحة وتقلل من فرص الإصابة بأمراض القلب.

القهوة

أكد الخبراء أن شرب القهوة ليلاً مضر كثيرا بالصحة، ويسبب اضطرابات في عملية الهضم، والأرق نظراً لاحتوائها على كمية كبيرة من الكافيين. لذلك من الأفضل تناول القهوة صباحا أو خلال النهار.

عصير البرتقال

شرب عصير البرتقال في الليل يسبب الحرقة ويزيد من معدلات حموضة المعدة، رغم أنها غنية بفيتامين "سي" لذلك يمنح عصيرها مناعة عالية لبعض الأمراض، وتناوله أثناء النهار يمد الجسم بالطاقة ويعطي شعوراً بالحيوية، ويزيد من معدلات الحرق في داخل الجسم، وهو غني بحمض الفوليك وفيتامين "د".

العصائر المخفوقة

لهذه المشروبات مفعول عكسي ليلا، فهي تسبب زيادة في الوزن، لأن الجسم لا يقوم بأي أنشطة في فترة الليل، فلا يتم حرق السكريات لذلك يجب تجنب هذه العصائر ليلا، أما في الصباح فتساعد على زيادة طاقة الجسم لأنها غنية بالسكر، وتحافظ على النشاط طوال اليوم.

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الشاي الأخضر

لا تستفيد من خصائصه إذا شربته في الوقت الخطأ، فتناول الشاي الأخضر على معدة فارغة في الصباح يؤدي إلى الجفاف والشعور بالحرقة في المعدة، بسبب كافيين، لذا يفضل تناوله بعد الطعام.

الأرز

ينصح الخبراء بالابتعاد عن تناول الأرز ليلا، لأنه يزيد من الشعور بالانتفاخ ويسبب اضطرابات هضمية أثناء النوم، بالإضافة إلى أنه يسبب السمنة المفرطة في هذا التوقيت لاحتوائه على النشا والذي يحتاج لوقت طويل ليتم هضمه في المعدة.

الحليب

تناول الحليب في أوقات محددة قد يكون له آثار سلبية، بالرغم من فوائده الغنية العديدة، مثل شربه خلال ساعات النهار عادة ما يسبب الكسل، لأنه يحتاج لوقت طويل للهضم. لذلك ينصح الخبراء بتناول كوب من الحليب ليلا لأنهً يساعد الجسم على الاسترخاء، كما أن عناصره الغذائية المفيدة يتم امتصاصها بالكامل.

الزبادي

خبراء الصحة حذروا من تناوله ليلاً لأنه يساعد على ظهور الحرارة في الجسم وتسبب الحرقة (الحموضة) وبعض المشاكل الهضمية الأخرى، مثل التأثير على الجهاز التنفسي وأعراض البرد والسعال. أما خلال ساعات النهار الطويلة فهو من العوامل التي تساعد على عملية الهضم وتعزز من صحة المعدة.

الموز

تناول هذه الفاكهة في الليل يسبب مشاكل عديدة ومنها ظهور أعراض البرد والسعال، لذا يجب تناولها في الصباح والنهار، فهو من الفاكهة الغنية بمعدلات الحموضة "antacids" ولذا فهو يساعد بشكل عام في تخفيف الشعور بحرقة المعدة، وتناول الموز خلال النهار مفيد جداً ويمد الجسم بالطاقة المطلوبة لممارسة أنشطته ويعطي شعورا بالسعادة والراحة.

التفاح

تناوله في الليل يسبب الحرقة لأنها تزيد من مستويات الحموضة في المعدة، لكن تناول هذه الفاكهة في النهار لها مفعول رائع ويعزز أداء الأمعاء.